— No, la tortura por la Gestapo es la culminación de la primera parte, pero no voy a contar el final. No hay que contar las novelas en general. Además las buenas novelas no se pueden contar, porque la novela es un género literario en que el lenguaje, la atmósfera, incluso la poesía, en la prosa, tiene que aparecer. Y eso no se puede contar, eso hay que leerlo.