Si en ese gran relato del siglo 20 que fue el psicoanálisis Freud basa casi toda su obra en el apego a la madre, en la cultura de masas la cosa no iba a ser tan diferente. La pérdida del padre o la madre se convirtió en una de las grandes tradiciones narrativas anglosajonas. Si ya en el siglo 19 hay que destacar a Charles Dickens y su Oliver Twist o al Tom Sawyer de Mark Twain, criado por su poco querible tía, el siglo posterior trajo a Batman, Annie la huerfanita, El hombre Araña, así como a algunas de las mejores historias de Roal Dahl como Matilda, (en la que el desamparo tiene que ver con tener unos padres no correspondidos). El cómic y el moderno cine estadounidense no pudieron haber existido sin el mito ficcional de la orfandad. Y el universo de Disney no fue la excepción. Porque no basta con que a la señora Dumbo (madre soltera, digámoslo) la encierren por loca y violenta al defender a su hijo, que a Gepetto se lo castigue en las fauces de la ballena o que Peter Pan tenga la doble suerte y maldición de no envejecer y de desconocer a sus progenitores: la suma del relato cruel, siempre seguirá siendo Bambi.