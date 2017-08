– Fue muy duro. Yo tuve una familia que me acompañó, que me apoyó, que me ayudó mucho. Pero muchas veces tengo la imagen de estar…y alguien decía 'Ay, vos estuviste en Malvinas, contános algo'. No podía contar cortito. Y la gente se empezaba a ir, y ya no me quería escuchar más. Y yo no podía parar, tenía esa idea. Cuando empecé a escribir, tal vez escribí para contar, pero también para escuchar a otro. Yo creo que el periodismo me dio esta idea de que lo más importante es escuchar y contar la historia de los demás. Para el 25 aniversario de la guerra, finalmente encontré lo que quería contar, que es la historia del barco en el que yo estuve. Era un barquito de los isleños, de los kelpers, y eran seis marinos de carrera y yo. Y los fui a buscar a cada uno de ellos y después volví a las Malvinas y me encontré con el capitán del barco. Y reconstruí esa historia, y lo que nos pasó antes, durante y después de la guerra. Y eso me sirvió. Entonces Malvinas es el hecho determinante de mi vida, y el libro me hizo ver que podía contar historias de esta manera.