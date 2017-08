-Sí, exactamente. Creo que depende de cada caso, no creo que exista una respuesta en talle único para todos. Por ejemplo, debo admitir que el populismo latinoamericano no me genera mucha simpatía, pero hay dos cosas hechas por los Kirchner que apoyo completamente, el fin de la amnistía y los derechos para los homosexuales. No veo por qué tendríamos que hablar de la memoria colectiva para establecer la verdad histórica, que es lo que querían por ejemplo las Madres de Plaza de Mayo antes de convertirse en parte del movimiento kirchnerista. En el contexto argentino, podemos hablar de justicia y de paz, pero en el contexto colombiano no lo veo. Aquí la derecha neoliberal, al menos públicamente, renuncia o se proclama contra la dictadura. En cambio, en Colombia no hay vencedor: las FARC no perdieron la guerra, decidieron terminarla pero hubieran podido continuar la lucha; y los paramilitares todavía existen, son una tercera fuerza muy nefasta y no han perdido la guerra.