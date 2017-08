– Edición inglesa del volumen cuatro de la correspondencia de Robert Louis Stevenson la compró en Mitchell's Book Store.

– Edición inglesa de "Hamlet", de Shakespeare, comprado en Mitchell's y anotó en la cara exterior de la contratapa lo siguiente: "Amleth, || Amlodi, || last || Skjöl- || dunga Saga. || Saxo, || libros || III y IV".

– Edición inglesa de "Kalevala: the land of the heroes", de Franz Kafka, en Mackern's.

– "Human Knowledge: Its Scope and Limits, de Bertrand Russell, en Pigmalión.

– "India e Buddhismo antico, de Giuseppe de Lorenzo, en librería Sarmiento (Libertad 1214).

– "Die Abenteuer der Sylvesternacht, de E.T.A. Hoffmann, en Beutelspacher.

– "Die Morgenlandfahrt", de Hermann Hesse, en Barna.

– La edición inglesa de "Gargantúa y Pantagruel", de Rabelais, en Viau & Cía.

– Edición inglesa de "Los cantos", de Ezra Pound, en Pigmalión.

– Edición inglesa de los ensayos de Plutarco, en librería Norteamericana (Corrientes 455).

– Edición inglesa de los ensayos de Montaigne, en Mitchell's.

– "Steps: Stories, Talks, Essays, Poems, Studies in History", de Robert Graves, en Pigmalión.