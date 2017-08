Aunque no exclusivamente, Borges tuvo, efectivamente, una inusual preferencia por los cuadernos escolares como soporte de sus manuscritos. No otro es el origen del título de uno de sus primeros poemarios: Cuaderno San Martín, escrito en un ejemplar de esa marca, de extendido uso en las décadas de los veinte y los treinta. Pero no fue el único. Para "El acercamiento a Almotásim", por ejemplo, utilizó un cuaderno El Mapa de hojas cuadriculadas, similares a las que emplearía para "El Aleph", "Historia del guerrero y de la cautiva", "La nadería de la personalidad" u otros numerosos textos de índole narrativa y ensayística. Por su parte, los cuadernos Avon dieron cabida a un sinfín de otros escritos que Borges iba enhebrando dentro del mismo cuaderno con independencia de sus relaciones internas y cuya estructura espiralada permitió que ulteriormente fueran separados del conjunto con facilidad, no solo con el propósito de resaltar su carácter propio, sino también con el de usufructuar el valor venal que un activo mercado de instituciones públicas y coleccionistas privados había ido confiriéndoles.