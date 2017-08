– Empecé a escribir y me salió para chicos. Cada vez que escribo me sale para chicos. Ni siquiera una definición etaria. No te puedo decir "yo escribo para chicos de tal edad" porque no es así. Después si se publica hay editores y colecciones que dicen "esto es para tal edad". Pero no lo elijo, me sale así. La vocación empezó a despertarse cuando mis hijos eran chicos y empecé a leerles, entonces me dije: "Esto es lo que yo quiero hacer, escribir para chicos". Y empezó a escribir para chicos pensando en mis hijos y después me quedó. Es como escribo. Imagino que como poder puedo escribir algo para adultos. Yo creo que no hay una diferencia en la literatura, simplemente que lo infantil recurre a un lenguaje que el chico comprende y ciertos recursos que son más comprendidos por los adultos o gente adolescente. Cambia el recurso, por ahí también el lenguaje, pero no deja de ser literatura. Hay una diferencia porque está la literatura con letra mayúscula, nosotros somos con la cenicienta de la literatura, pero no me interesa porque además me gusta mucho el contacto con los chicos. Empezó con mis hijos la inquietud y ahora sigue.