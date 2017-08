Parece que las respuestas que tenía el cielo para los científicos no eran suficientes así que el disco de oro que en 2013 abandonó el Sistema Solar tiene un montón de respuestas a preguntas que nadie hizo: saludos en 55 idiomas, el sonido de un terremoto, del viento, un grillo, un tren, un beso, un lobo, un auto, signos vitales. Percusión senegalesa, Johnny B. Goode de Chuck Berry, La flauta mágica de Mozart, Beethoven, Bach y Stravinsky. La música de una boda peruana. Carl Sagan quiso incluir Here Comes The Sun de los Beatles pero la EMI dijo que no. Definiciones matemáticas y unidades de medida, parámetros del Sistema Solar y un mapa con la localización de la Tierra en él. Imágenes de los planetas, la estructura del ADN, un diagrama de la fecundación, un feto, un insecto volando con flores, un elefante, un supermercado, la demostración de lamer, comer y beber y un montón de cosas más.