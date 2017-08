Entre los grandes nombres confirmados figuran el periodista e historiador estadounidense David Rieff, la neurocientífica brasileña Kia Nobre, que trabaja sobre la construcción de la realidad por una combinación de percepciones y anticipaciones del cerebro; el italiano Luciano Floridi, quien reflexiona sobre el tráfico de información en la era digital y sus perversiones y la alemana Julia Shaw, autora de The Memory illusion: Remembering, Forgetting and the Science of False Memory (2016); cuyo trabajo ha sido tomado por la criminología, al demostrar cómo un individuo inocente puede ser convencido de que cometió un crimen.