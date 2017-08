– Te soy sincero, el rol acá es de gestión. No puedo opinar sobre lo que pasó o no pasó… aparte soy juez, así que si no tengo el expediente adelante no sé, no me consta, y la verdad que no me corresponde. Esa investigación la tiene que hacer la Oficina Anticorrupción, en su caso corresponde hacer los sumarios administrativos internos y la denuncia ante la Justicia, estamos obligados como funcionarios. No es que es opinable y que decidimos denunciar o no denunciar. Y acá el cine sigue y nuestro objetivo primordial es defender el cine, y lo que hay que hay que hacer es gestionar. ¿El resto? Y sí, no me gusta que ese objeto que uno quiere tanto que es el cine esté rodeado de ese tipo de sospechas. La verdad que no, me encantaría que no fuera así, pero tampoco es el objeto de nuestro trabajo cotidiano. Nuestro trabajo cotidiano es gestionar, hacer más y mejores películas argentinas, que les vaya bárbaro, que haya más salas, que se distribuyan mejor, que las distribuidoras independientes vuelvan a tener el lugar que tuvieron en algún momento.