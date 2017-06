– Mirá, yo he entendido rápidamente, cuanto más profesional me he vuelto, que el teatro está hecho de manera artesanal, siempre es a mano y en esa mano siempre está muy en primer plano lo artístico. Yo puedo decidir cómo va ser el programa de mano, qué va a decir un actor y cómo lo va a decir, y además no decidirlo de manera imperial, lo decido porque puedo crear un ideal de vida que es el de la cooperativa. ¿Se entiende? Yo y mis actores podemos decidir cuánto va a ganar cada uno con la explotación de nuestro trabajo, es lo más cerca que puedo estar de los valores de la anarquía. En cine y en televisión esto no existe, tanto el cine como la televisión son industriales, las decisiones son tomadas de manera colectiva, pero ni siquiera el director o el productor son libres de regular estos elementos que en el teatro son libres. Entonces, como yo estoy muy tranquilo porque mi realización profesional en el campo teatral es la que me permite este tipo de vacaciones de mí mismo, me voy de vacaciones al cine y a la tele sin ningún problema, y además, aprendiendo mucho de precisamente esto, de olvidarme de mi necesidad de control. En el cine, sobre todo, me encanta ser convocado para proyectos, para roles que yo jamás hubiera pensado para mí mismo dentro de mi teatro. En cine me ha pasado eso, que de pronto un director me dice mirá, te ofrezco esta película, y yo lo leo y digo "¿por qué se le habrá ocurrido que yo podía hacer esto?" Y al mismo tiempo eso es un desafío porque como yo no me escribiría un personaje así, porque mi escritura para mí mismo es prisionera de mis propias limitaciones o de mi propio talento, el cine para mí es un desafío permanente. Y me divierte que sea otro el que me dirija, vos imaginate que en el teatro yo no tengo director, entonces acá soy muy obediente y pregunto "¿qué más querés que haga para ayudar?".