Contrafrente tiene elementos autobiográficos, pero no es una novela autobiográfica. He preferido orientar historias de diferentes orígenes hacia la relación metafórica entre padres e hijos, y no instalarme en una memoire. Aunque me pregunto también si una historia particular no podría leerse como una metáfora. Reflexionando sobre esto, elegí como epígrafe de la novela, una cita de D.J. Vogelman: "La Carta al Padre, de Kafka, sin cambios fundamentales, bien podría ser una carta de ficción atribuida a cualquiera de sus grandes personajes".