En 1992 vino Twin Peaks: Fire Walks With Me, donde se contaba la prehistoria de la serie, los acontecimientos que preceden al asesinato de Laura. En esta película desconcertante, Lynch se apropió por completo de aquello que, en el culebrón televisivo, sólo le había pertenecido a medias. El resultado es un sueño continuo, una pesadilla suntuosa que elogió Jacques Rivette –el más misterioso de los cineastas de la Nouvelle vague–, que fue un fracaso de taquilla y que ahora es un film de culto. En 2014, Lynch decidió dar a conocer varios pasajes de la película que habían sido eliminados del montaje comercial. Twin Peaks: The Missing Pieces contiene varios episodios memorables y expande aún más los contornos de esta tenaz alucinación.