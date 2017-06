Es que ver a los Bad Seeds en vivo, escuchar cantar a Cave The Mercy Seat (un tema que toca casi siempre en vivo), seguir su cuerpo con forma de flecha y sus movimientos entre espásticos y elegantes, es exponerse a una serie de fogonazos cegadores y quemantes, pero que en vez de cerrar los ojos y trabar la garganta y la respiración, querés pasar de un fogonazo a otro. Acompañado por una banda que suena como una orquesta pulcra que tiene un don para desmadrarse, ya sin Mick Harvey y Blixa Bargeld, sus históricos edecanes, pero con Warren Ellis, con quién compuso el soundtrack de la película The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford, Cave arrancó el show con Antrhocene, un tema de Skeleton Tree que dice: "All the things we love, we lose".