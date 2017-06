La edición doble ofrece 18 de las mejores tomas alternativas de las composiciones que integran Sgt. Pepper, mientras que la colosal caja de cuatro discos (que viene con un DVD con un documental) tiene 33 tracks que muestran al grupo en pleno work in progress del álbum. Para los seguidores más acérrimos de la obra de The Beatles, también se incluye una remasterización en mono del álbum más algunas de las primeras mezclas originales que hizo George Martin y que fueron descartadas en la edición final, incluyendo una de "Lucy In The Sky With Diamonds" que se creía perdida.