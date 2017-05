En silencio, el mozo fue a buscar más café para renovar la bebida en mi taza. En las mesas del desayuno, el champagne, el salmón y el arenque convivían pacíficamente con panes, budines y croissants. Mientras me servía el café humeante, el hombre me respondió en un inglés apretado que el champagne estaba ahí como tradición para aquellos que regresaban al hotel por la mañana y enumeró una preciosa lista de visitantes ilustres, varios de ellos acostumbrados a prolongar sus noches descontroladas aún con la salida del sol. Uno de esos nombres me hechizó. Isadora Duncan había ocupado la habitación 326 del hotel en 1924. "Cuentan que una noche bailó desnuda sobre estas mesas, como poseída", dijo.