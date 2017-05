"Nicanor Parra, su hermano mayor, guarda una carta de Violeta que ella le escribió antes de matarse -relata Manns-. Me dijo que no le parecía posible publicarla porque involucraba a muchas instituciones y personas. En los hechos, yo conocí algunas de aquellas cuestiones. Por ejemplo, la Universidad de Chile, según ella, le negó la cesión de un aparato de grabación que ella necesitaba para su trabajo de investigación en el campo. Son decepciones como esas que se fueron sumando y minando su paciencia y su confianza en las instituciones culturales por antonomasia, como lo ha sido la Universidad de Chile. En todo caso, yo nunca he leído esa carta". En el último tiempo se instaló en una carpa a la que llamó "La Reina". No tenía comodidades, no las necesitaba. Allí pintaba, tejía, cantaba, componía, pues era lo que podía decirse una artista renacentista. Su forma de vida fue siempre igual: crear y hacer algo, como decía Sartre, con lo que han hecho de nosotros. "Estaba con mucha frustración -comenta Navarrete-, ni siquiera iban a verla sus hijos, los que iban allí iban de puro corazón. El apoyo de las autoridades no se veía. Ella estaba cansada de tanto luchar".