-Verne estuvo inactivo muchos años y también es curioso que ese optimismo, en sus últimas obras, va decayendo un poco. No llega a ser tan terrible como H. G. Wells, por ejemplo, que aborda la destrucción de la Tierra por los marcianos y en La máquina del tiempo presenta el futuro del mundo dividido en una clase explotadora y otra explotada. Wells, que es posterior, tiene una imagen netamente negativa. Verne no llega a ese extremo pero es verdad que en la segunda mitad de su obra empiezan a aparecer personajes negativos en los que la tecnología no tiene buenos fines, como Robur el conquistador que es el clásico científico loco de libro que quiere conquistar el mundo, pero es cierto que a pesar de eso no llega al extremo y, si hay un científico loco, siempre hay una oposición de alguien que quiere utilizar esa misma tecnología para el bien. Así que en ese sentido mucha gente lo podría tildar de ingenuo desde el punto de vista de nuestros días, pero no estoy seguro de que el pensamiento absolutamente negativo lleve a ningún sitio bueno.