En lo personal, mi distancia con el teatro fue inminente. Si él no hacía teatro, yo menos. Hubo intentos, pero la decepción fue grande, añoraba su cabeza, sentía ganas de vomitar de la banalidad. Otras no pude, cosas sí interesantes como las propuestas de Lola Arias, u otros como ella a a los que sí respeto, admiro y mucho pero los momentos no eran compatibles. Es que Alberto me enseñó también que uno siempre actuaba para alguien (generalmente creía que era para la mamá o el papá). A las actrices les solía impedir la presencia de sus madres en los estrenos. Y yo seguramente actuaba para él, para seguir siendo querida por él, por ese papá que la vida me dio extra… Y que yo elegí y él me eligió, ese que se puede perder, pero que jamás se quizo perder. Y si él no podía ir al teatro a verme, a mi actuar no me hacía expulsar sangre.