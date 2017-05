"No soy una persona religiosa, al no tener mi propia fe me siento capacitado para adaptar y reconocer la belleza en todas las religiones y culturas. La razón por la cual comencé con esta instalación es por mi amigo poeta Patrick Brendan O'Neill, co director del film. El tenía muy buena relación con el Monseñor Padráig Ó'Fiannachta, reconocido lingüista, erudito, y poeta, recientemente fallecido, que actúa como guía en The Uncountable Laughter of the Sea. Patrick creció dentro de la religión católica y estudió para ser cura, y ese es el principal motivo por el cual este film tiene que ver con el cristianismo. Gran parte de la narración está inspirada en la encíclica "Laudato si" de 2015 del Papa Francisco sobre el medio ambiente. Esto es una alerta. Estamos en un momento en el cual es obvio que la madre Tierra necesita de una ayuda comunitaria para salvarla, las catástrofes naturales siguen aconteciendo, y todos nos damos cuenta que el tiempo se está acabando", dijo.