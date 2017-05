Por otro lado, la Bienal de Performance, creada en 2015, tiene su lugar en ArteBA. Curada por Rodrigo Alonso, habrá tres performances: La mesa de Zypce, Para ser preciso de Alicia Mihai Gazcue, La Bohème de Hernán Marina; además de la proyección de videos como Pago de la deuda externa griega a Alemania con olivas de Marta Minujín, Himno Nacional Argentino de Alejandro Kuropatwa, Espíritus acuartelados de Carlos Martiel, Coyotería de Yoshua Okón, Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful de Marina Abramović y Leafed Hand de Dennis Oppenheim.