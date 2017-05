-Sebastián, el amigo del protagonista y que pertenece a este partido político Pragma. Me costó construirlo porque lo que yo quería transmitir es que, a pesar de que se plantea como que este partido no tiene ideología, el líder de este partido quiere hacer una reforma en la provincia de Buenos Aires no por lo que dice -que nos va a ayudar a los bonaerenses- sino por motivos personales. Pero hay un personaje que es este Sebastián Petit, que de verdad quiere trabajar para hacer las cosas mejor y que pertenece también a este partido político. Entonces había que construir eso, que hay un pibe con toda las ilusiones en este partido político tratando de hacer un mejor país. A pesar de que el líder no quiere eso. Entonces era interesante porque, a lo mejor, a priori es más fácil decir son todos los malos. Hay un montón de gente trabajando y tratando que las cosas salgan bien en este partido inventado. Después, si salen bien o no será otra cosa pero él va a hacer todo lo posible para que salgan bien y de verdad cree que está trabajando por un país mejor. Y entonces esa contradicción era lo que más me costó construir. O lo que traté de trabajar mucho porque a mí me parece que los personajes no tienen que ser blanco o negro. Todos tienen que tener su lado oscuro. Incluso los buenos, aquellos con los que uno se identifica, también tienen que tener su lado oscuro.