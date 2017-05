"Gracias por tu mirada federal", me dice Amalia Eizayaga cada vez que le digo que me gusta el Pabellón Ocre de la Feria del Libro, que es mi pabellón favorito. Amalia es periodista también; se enamoró de Jujuy, y se fue a vivir allá y no volvió nunca más a Buenos Aires, salvo para visitar a los amigos.