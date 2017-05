-Bueno, eso es un gran tema porque yo creo que, ante todo, uno fotografía para uno mismo, con su propia conciencia y es verdad, yo trabajé durante muchos años en medios periodísticos y esos medios tienen una línea editorial. Por suerte nunca sufrí una cuestión de censura dentro de los medios, sí lo sufrí en la época de Noticias Argentinas, en plena dictadura. Era una autocensura que hacía adentro la misma agencia para seguir subsistiendo y no ser clausurada. Ciertas fotos se podían sacar, ciertas fotos no se podían sacar. Mi fotografía de los militares mirando a cámara que es la tapa de Imágenes apuntadas fue una foto que yo saqué en el 81 y que no se publicó. Era una foto que, cuanto menos, iba a ser burlona u ofensiva para el ejército y entonces la agencia decidió no publicarla.