La periodista y escritora Ingrid Beck fue la encargada de oficiar como presentadora. La sala Javier Villafañe (Pabellón amarillo) estaba llena de espectadores inquietos. "Mi relación con la literatura de niño prácticamente no existió. En mi casa no estuvo presente la literatura y mi iniciación fue más de adolescente, por decisión propia. Hoy, como padre, trato de inculcarle a mi hijo la lectura de manera indirecta", confesó el actor Gonzalo Heredia que leyó, entre sus primeros libros, Nicoleta usa anteojos: "En su momento me sentí muy reflejado en ese cuento y creo que son justamente esas imágenes, que te atraviesan y te quedan para siempre, lo que hace tan trascendental a la lectura".