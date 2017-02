"Lo que falta hacer es enorme", dijo Macri, quien a su vez aseguró que el actual "desorden mundial es una oportunidad para los países que se quedaron atrás". Cuando Vargas Llosa lo consultó por la llegada de Trump, lo hizo preguntándole si él pensaba que las nuevas políticas de la Casa Blanca podrían acentuar el antinorteamericanismo e incluso enfatizar nuevos impulsos revolucionarios. Macri dijo que no creía eso y que, por el contrario, lo que viene es "contrario a la ideologización. El individualismo de la tecnología es contrario a los movimientos de masas y los liderazgos mesiánicos", buscó explicar. "Es todo más dinámico. Lo que recorre el mundo, y es una fuerza que no se puede desestimar, es el miedo y ese miedo gana elecciones, como el Brexit". No supo, en cambio, responder si la tecnología va a generar más trabajo: "No se sabe. Quizás vamos a un mundo en que haya menos gente que trabaje en cosas productivas y más en contención social".