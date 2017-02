Junto con Macri, su esposa y los reyes iba el ministro de cultura Pablo Avelluto, el diputado Pablo Tonelli, el responsable de Cultura de la Cancillería, Mauricio Wainrot, funcionarios, empresarios, sindicalistas como el Momo Venegas y Dante Caamaño, gente del mundo del arte, políticos españoles como Ana Pastor, presidenta del Congreso español y Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, quien ayer le entregó la llave de la ciudad a Macri y que en medio de los apretujones propios de una recorrida de este tipo, le dijo con una sonrisa a Infobae: "Ahora con esa llave tu presidente puede abrir la puerta de esta ciudad cuando quiera". No dejaba de ser curioso que cerca de ella estuviera la vocera del Ayuntamiento, Rita Maestre, ex novia del político de Podemos, Iñigo Errejón, quien tuvo durísimas palabras contra Macri durante esta visita. Mestre es ella misma miembro del partido que repudió la presencia del presidente argentino y lo llamó "presidente off shore".