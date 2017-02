El lugar es un espacio sencillo, en el que se destaca la carpeta de piso, de césped verdadero. Hay mesas y sillas blancas y altas, también almohadones desperdigados. Sentados en unos sillones claros, en un escenario bajo, los funcionarios hablaron y respondieron preguntas sobre el envío argentino, en cuya campaña publicitaria domina el lema "Mira a la Argentina con otros ojos". Con un discurso similar al que utilizó durante la entrevista con Infobae del domingo, en la que habló de la necesidad de privilegiar el arte y la cultura del presente por sobre la natural inclinación argentina a celebrar el pasado ("No queremos volver a ningún período, elegimos el presente"), el ministro Avelluto volvió a decir que no le gusta pensar en este momento como en un "desembarco" porque la palabra tiene "una idea bélica de invasión y vinimos a mostrar lo que hacen los artistas argentinos y para celebrarnos juntos: España y Argentina se necesitan mutuamente. Aquí nos sentimos en casa, somos anfitriones. Nosotros no creemos en una cultura nacional, pensamos que la nuestra es una cultura de mezcla, hibridaciones, cruces".