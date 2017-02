Claro que no todo el trabajo debe ponerlo el mundo del arte, para este encuentro se necesitan dos. "Tenés que tener suficiente curiosidad para trasponer las puertas de un museo o una galería. Te aseguro que hoy los museos en la Argentina están preparados para recibir a la gente, acogerlos y hacerlos sentir a gusto. También las galerías: no es que te van a vender algo a los dos minutos de que estés ahí. Pero tiene que haber curiosidad", explica la curadora, que asegura que a la hora de armar la selección de artistas y muestras no recibió presiones ni por parte de las autoridades que la contrataron ("Debo decir que yo no esperaba tanta apertura") ni por parte del mundo del arte. Becce, además, tuvo la experiencia de compartir con Mariano Meyer la selección de los creadores que integran la delegación de la muestra paralela "En el ejercicio de las cosas", algo que en sí mismo fue una situación valiosa, dice. "Con Mariano somos personas que no coincidimos en nuestra visión del arte contemporáneo y habernos confrontado mutuamente y haber logrado el listado final, fue una experiencia hermosa", sonríe.