—Es difícil escindir una cosa de la otra. Creo que es claramente cultural. Muchas veces somos percibidos así desde el exterior como aquello que fuimos, como aquello que podríamos haber sido y no fuimos, aquello que queríamos ser, y eso un poco opresivo. No digo que no tengamos un pasado extraordinario: somos el país de Borges, Piazzolla, Ginastera, de Berni, somos el país de Sarmiento pero también somos el país de lo que está ocurriendo en este momento, en este caso, en el arte contemporáneo. Y en una visión nacional amplia que incluye a argentinos que viven en otros lugares del mundo, a los extranjeros que se formaron en la Argentina, porque la delimitación del arte argentino no puede ser territorial ni institucional, las fronteras son muy difusas. Tampoco el arte contemporáneo es solamente lo que ocurre hoy. ¿Cuándo empieza? Uno puede mirar en los 60 o en una zona de nuestro mapa estético que hoy está siendo muy recuperada que es la de los 80, con las obras de Kuropatwa o de Marcia Schvartz.