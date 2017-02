—¿Qué decía su familia de aquellas visitas?

—Mi familia me consideraba un poco loco, porque yo siempre estaba con los libros. Una tía mía, que era artista, me decía que anotara todo. Pero yo, con 14 o 15 años, pensaba en ir y divertirme. Como yo iba a leerle a Borges, él me decía "Bueno, leamos una hora y después vamos a cenar a lo de Bioy". Claro que cuando estaba allí me sentía muy intimidado, pero escuchar las conversaciones era increíble. Discutían de la importancia de Flaubert, de la épica medieval, de la poesía francesa contemporánea… Yo era una esponja. Y fueron muy generosos conmigo. Con Silvina empezamos a escribir una novela policial juntos. Era un momento extraordinario.