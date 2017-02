—Sí, obviamente no es que apenas me senté a escribir tenía la decisión tomada, pero sí fue algo que fue apareciendo y a mí me resultó importante trabajar. Siempre es importante ver cuál es la mejor manera de contar eso que uno quiere contar, lo cual no significa que uno va a hacer una excentricidad para contar algo, simplemente encontrarle su forma. Hay gente a la que le gusta algo más experimental, tal vez a mí no me interesa algo que sea por sí mismo experimental, me interesa siempre y cuando sepa que esa es la clave en la cual lo tengo que leer, si no me parece que lo importante es: "Quiero contar esta historia, ¿cuál es la mejor forma para esta historia?, ¿cuáles son los procedimientos de los cuales me puedo valer y aprovechar?". Muchas veces uno no prueba distintas cosas en la escritura, sí lo veo como un espacio superlúdico. Sin ir más lejos, [Manuel] Puig, que todo el tiempo está probando recursos, es espectacular. Uno escribe con un lenguaje escrito y uno visualmente ve algo cuando agarra un libro. Está bueno pensar y aprovechar las distintas formas que tiene el lenguaje para contar.