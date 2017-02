Muchos lectores y lectoras se quejan de que ya no son posibles o verosímiles las historias de amor épicas. Sin moral victoriana ni obstáculos familiares o de rango (hoy, al menos, los prejuicios de clase están más velados) los amores que no se consuman, dicen, son aquellos que no eran lo suficientemente intensos. Sin embargo, es evidente para cualquiera que efectivamente esté vivo en este tiempo que las cosas tampoco son tan fáciles; tal vez los grandes obstáculos de la época sean menos visibles y tengan más que ver con la neurosis o la opacidad del deseo, pero estos problemas merecen (y tienen) sus propias novelas.