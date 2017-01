Continuando con mis lecturas, venía repasando al Giovanni Sartori de "La carrera hacia ninguna parte", y me compré de Todorov "El arte o la vida". Me quedó de Todorov aquel momento donde se enfrenta con nuestras lápidas y nuestros "progresistas de los setenta" y descubre que están solo los caídos de un bando. Y esa herida donde no pudimos ni superar la grieta de los muertos. El libro de Todorov me trajo el recuerdo de una maravilla que había leído de Jorge Semprún titulada "La escritura o la vida". Una vida tan atrapante como la de "El primer hombre" de Albert Camus. Esas vidas que no solo son intensas sino que además tienen el talento para contarlas. En mi juventud me había vuelto adicto a André Malraux, y me devoré sus "Antimemorias". A veces vuelvo a su diálogo con De Gaulle, de quien fue su ministro de cultura, titulado "La hoguera de encinas", y me genera envidia esa distancia que hay entre la mirada de los grandes y los alaridos de algunos mediocres.