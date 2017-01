No muy lejos de allí, en Tandil, Diego Bossio pasa un verano de ocio activo junto a sus hijas Olivia (7) y Milena (2). Practica boxeo, anda en bicicleta y come asados con sus amigos los fines de semana, y en los ratos de la siesta lee "Orden mundial", de Henry Kissinger, un libro que, según el diario Financial Times, "debería ser lectura obligada para los candidatos a las elecciones de 2016. El orden mundial depende de ello".