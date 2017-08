Las siglas del BMW GINA Light Visionary Concept significa "Geometry and Functions in 'N' Adaptions" que en español quiere decir "geometría y funciones de múltiple acuñación". Esta rebuscada definición nombraba a una también rebuscada técnica de construcción: un deportivo, símil BMW Z4, con carrocería flexible y adaptable a las necesidades dinámicas. Su piel estaba compuesta por un tejido plástico sujeto al chasis en puntos perfectamente predefinidos mediante hilos metálicos y de carbono. Su carrocería era, entonces, moldeable. Era una manifestación visual de impacto: el GINA se arrugaba y hasta escondía los faros delanteros como si fuesen párpados. Según su creador, el diseñador Chris Bangle, esta disruptiva forma de fabricación producía modelos más ligeros, baratos y seguros. No fue así. El prototipo presentado en 2008 allí quedó.