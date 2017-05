Me parece mucho más que una teoría, es casi una certeza. Hay ciudades de Europa en las que uno ve un gran crecimiento en el servicio de alquiler de coches. Los jóvenes no tienen interés en tener su propio auto, lo que les interesa es la experiencia de uso, no la propiedad. Entonces, es una pregunta que casi todos los constructores de automóviles se hacen porque eso cambiará el modelo de negocio de la industria automovilística. Algo similar se puede ver con los Smartphone.