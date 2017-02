Cuando sólo le quedaba medio litro de agua fue interceptado por un todoterreno militar. Sus rescatistas no le creyeron la epopeya hasta que no encontraran los restos del 2CV, las huellas de su idoneidad. Los gendarmes sin embargo no expresaron admiración: lo multaron por conducir un vehículo diferente al descripto en los papeles. La carátula fue "importación ilegal de un vehículo" y le incautaron la pieza mecánica. El héroe volvió a su país. Tres meses después de aquel fatídico marzo de 1993 pagó una cifra abultada para recuperar la "moto" que le salvó la vida.