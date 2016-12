Fabricado por el grupo British Austin Rover a mediados de la década del setenta, para conducir el vehículo había que superar un reto. Es el único auto de la historia que desafió al conductor a través de un juego. Para ponerlo en marcha, debía ganar un mítico juego de memoria. Había tres chances. Si en la tercera jugada, el usuario no acertaba, el auto se bloqueaba. La finalidad no era lúdica, el vehículo no tenía intenciones de ser divertido. El espíritu del MG SSV1 era seguridad y prevención.