Su fin marca un estilo propio y excepcional; su aparición, una puerta más para la industria automotriz. No son los más vendidos, mucho menos los más solicitados. No gozan de una popularidad destacada, ya que la mayoría desconoce de su existencia. Para quien goce de encontrarlos remotamente por el mundo, su paso no parecerá inadvertido, quedando su imagen presente por sacar una pura expresión de asombro, estupor o hasta una mueca de gracia.