Otros, como Salamanca, no están convencidos. "Algunos comentaristas —sostuvo— dicen que la oposición es capaz de noquear al gobierno, pero no lo hace. Eso es falso, porque para darle el tiro de gracia hay que tener fuerza, y en este momento no la tiene. Los opositores juegan con el repertorio democrático, mientras que el Gobierno juega con el repertorio autoritario. Han hecho todo lo que han podido, y tienen que seguir insistiendo con la democracia y con la calle. Pero también tienen que ver cómo fracturar la estructura de poder interno del chavismo. En Venezuela, como nunca antes en América Latina, se está llamando a la puerta de las barracas, a los militares, para que intervengan".