Los parecidos entre este sistema electoral y el cubano son notables. Es probable que muchos no lo sepan, pero en Cuba se vota periódicamente. Aunque todo está diseñado de manera tal que es el Partido Comunista de Cuba (PCC) el que controla todo el proceso, y es imposible que llegue a la Asamblea Nacional alguien que no cuente con su apoyo. Uno de los puntos de contacto con lo que está impulsando Maduro en Venezuela es que las elecciones se realizan a nivel municipal, y los candidatos no son postulados por partidos políticos. El PCC, que es el único reconocido, no se considera como un partido electoral, sino como el guía de la nación. Si bien cualquier persona puede aspirar a presentarse, para ser oficialmente aceptada como candidata debe ser votada a mano alzada en asambleas barriales. De esta manera, el régimen puede ejercer un control directo sobre quiénes se postulan, y se asegura de que no haya indeseables. Casi todos son militantes del PCC.