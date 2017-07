Qué pasaría si fuera al revés? Asesinan, roban, cometen atrocidades! Siempre la JUSTICIA llega! Los esbirros están desesperados porque su proceso ha sido un monumental fracaso! A esta hora la estimación de participación a nivel nacional ronda el 10%!!! La Constituyente nacerá muerta! #30Julio

A post shared by Henrique Capriles Radonski (@hcapriles) on Jul 30, 2017 at 11:24am PDT