The Frame



Samsung presentó una versión de 43 pulgadas de The Frame, un televisor con marco de madera que, cuando no está en uso, se convierte en cuadro. Con apenas un toque desde la app, el televisor despliega la obra de arte que el usuario desee. Desde la compañía anunciaron que hay unas 1.000 piezas de artes de reconocidos artistas que se pueden descargar desde la tienda online. A su vez, es posible activar la opción Mi Colección, dentro de la aplicación, para proyectar imágenes o videos personales en la pantalla.