Casa inteligente por poco dinero. Netatmo es un gadget de 1,99 euros que se puede añadir a cualquier calefactor y permite regular la temperatura de cada cuarto desde una aplicación #IFA #IFA2017 #Berlin #MesseBerlin #technology #smarthomes

A post shared by Desirée Jaimovich (@desireejaimovich) on Sep 1, 2017 at 3:32am PDT