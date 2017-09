La fecha del casamiento es incierta, como todo alrededor de Kim Jong-un. Hay quienes afirman que sucedió en 2009 y que al año siguiente tuvieron al primer heredero, quien podría comandar los destinos de esa aislada nación cuando el actual dictador ya no esté. Otros, sin embargo, aseguran que la unión entre ambos se concretó en 2010 luego de que él la conociera en un concierto. No está claro si fue amor o capricho. Lo cierto es que ella no pudo negarse.