Toc toc. El sábado 26 de mayo de 1990, mientras una lluvia constante caía sobre Wellington, alguien llamó a la puerta de la vivienda de Marlene Warren, situada en el 14570 de Take off Place, en el próspero vecindario Aero Club de esa ciudad del estado de Florida. Al abrir, la mujer -quien por entonces tenía 40 años- sonrió: frente a sí se presentaba un payaso con un ramo de flores. "Oh, qué lindas", alcanzó a decir. Un instante después, el clown le disparó en el rostro.