"Me van a matar un día. De eso no tengo dudas", había asegurado, como una premonición, semanas antes de su muerte. Según El Universal de México, Miriam, de 50 años, era muy valiente y tenía un carácter fuerte. Decía que no tenía miedo y siempre andaba armada, aunque eso no bastó para evitar su asesinato.