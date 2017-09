Es que los policías desconfiaron de ella no bien vieron su pasaporte. ¿La razón? Su apariencia física. Los agentes no podían creer lo que veían. Para ellos, no concordaba la edad que aparecía en el documento, 41 años, con la de ella. Es más, no se plantearon la duda. Para los funcionarios era claro lo que sucedía: Dzenkiv utilizaba el pasaporte de otra persona, por lo que decidieron retirárselo y arrestarla.