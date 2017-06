En su intervención en el Shangri-La Dialogue, patrocinado por el International Institute for Strategic Studies, Mattis buscó equilibrar sus optimistas comentarios sobre China con duras críticas a lo que calificó de desprecio de Beijing por las leyes internacionales ante la "indiscutible militarización" de las islas artificiales en el Mar de la China Meridional. "No podemos y no aceptaremos cambios unilaterales y coercitivos al statu quo", señaló.